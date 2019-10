Justin Bieber : Regardez le clip de 10,000 Hours (VIDEO)

Justin Bieber est plus amoureux que jamais ! Récemment marié au mannequin Hailey Baldwin, le jeune homme n'a de cesse de partager des photos de son union avec la belle blonde. Et comme si ce n'était pas assez, le chanteur aux millions d'albums vendus vient également d'apparaître aux côtés de sa récente épouse dans le clip de 10,000 Hours. Une chanson pour laquelle ce dernier s'est associé au duo Dan + Shay, très connu outre-Atlantique et qui se dévoile clairement comme une déclaration d'amour a son âme sœur !

Dans ce titre beaucoup plus country que ce que à quoi nous avait habitué Justin Bieber, l'interprète de Sorry se montre extrêmement complice avec sa nouvelle femme. Une manière douce mais sûre de revenir sur le devant de la scène et, qui sait, de promouvoir son nouvel album très attendu. Discret depuis son dernier opus en 2015, le jeune homme s'est récemment illustré aux côtés de Ed Sheeran avec I Don't Care ou encore de Billie Eilish. Autant d'initiatives qui témoignent de la meilleure santé de Bieber et qui nous pousse à croire que son retour serait imminent. L'espoir fait vivre...