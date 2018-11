Justin Bieber : Purpose fête ses 3 ans, retour sur 3 morceaux qu'on adore ! 

Ces derniers temps, on parle plus de sa relation avec Hailey Baldwin que de ses projets musicaux. Pourtant, Justin Bieber est bel et bien chanteur avant d'être people... Aujourd'hui, son quatrième album fête ses 3 ans et le prince de la pop -pour ne pas dire presque roi, nous a offert sur cet opus quelques pépites. Et pour fêter ce nouvel anniversaire, VirginRadio.fr souhaite (re)partager avec vous, les trois meilleurs morceaux -selon nous. N'hésitez pas à nous faire part de votre top 3 personnel. On est toujours toute ouïe !

Where Are U Now, au même titre que What Do You Mean est sans doute l'un des morceaux les plus explorés, musicalement. Avec ses sonorités très electro, Justin Bieber a su attirer notre attention et surtout se renouveler. Et pour le coup, il n'a pas hésité à s'entourer des meilleurs. On parle bien sûr de Skrillex et Diplo. Deux DJ/producteurs qui en ont dans le sac !

Is it to late now to say sorry ? ; 'cause i'm missing more than just your body.... touloutoutoutouloulou... Qui n'a pas jamais chantonné cette chanson ? Perso, on a passé notre vie à la chanter et on ne demande bien pourquoi on a arrêté... ! Sorry est notre numéro 2 coups de coeur Purpose. Pourquoi ? Parce qu'elle est fluide, mélodique et que les paroles, qu'on le veuille ou non, nous rendent nostalgique. Quant au clip, on le trouve plutôt fun alors forcément, ça joue un peu !

Love Yourself... Numéro un. Cela étonnerait-il quelqu'un ? Parce qu'en soit, rien de surprenant dans ce choix. Écrite par Ed Sheeran, on ne pouvait passer à côté de ce bijou. On reconnait bien la patte du britannique et finalement, on est assez content qu'il ait préféré la proposer à Justin Bieber plutôt que la garder pour lui. Avec ce son, le chanteur canadien à atteint les sommets et à squatter les charts plusieurs semaines d'affilées. Encore une fois, rien d'étonnant, n'est-ce pas ?