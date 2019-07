Justin Bieber promet à ses fans "de la bonne musique prochainement"

En mars dernier, Justin Bieber annonçait vouloir "faire une pause" et "s'éloigner de l'univers musical". Atteint de dépression et de diverses addictions, le jeune chanteur préférait se recentrer sur sa vie et sa relation avec le mannequin Hailey Baldwin. Discret depuis son album Purpose en 2015 et l'annulation de la fin de sa tournée, il semblait à bout. Mais voilà, chassez le naturel et il revient au galop. C'est de cette manière qu'en avril dernier, l'interprète de Sorry s'est invité au live d'Ariana Grande lors du festival de Coachella en Californie où il annonçait un retour imminent.

For all my fans in China I just wanted to say that I am super excited to be on Weibo. Look forward to sharing more. Some good music coming. pic.twitter.com/eTVXnKqyrJ — Justin Bieber (@justinbieber) 24 juillet 2019

Rebelotte cette semaine ! Sur son compte Twitter, Justin Bieber n'a pas pu s'empêcher de faire une déclaration à ses fans. "Pour tous mes fans en Chine, je voulais juste dire que je suis super excité d'être sur Weibo. Hâte de partager plus. De la bonne musique arrive" affirme le jeune homme en légende d'une capture d'écran de son nouveau réseau social. Et si l'on en croit ces petites annonces de plus en plus fréquentes ces derniers mois, il semblerait bien que le retour du beau gosse de la pop soit de moins en moins éloigné. Affaire à suivre.