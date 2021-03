Justin Bieber présente Peaches en live pour le Tiny Desk (VIDEO)

Si vous suivez de près l'actualité musicale et si, comme nous, vous êtes en manque de live et de concert, alors peut-être connaissez-vous Tiny Desk : le principe ? Inviter des artistes à jouer dans un cadre intimiste. Si Dua Lipa ou encore Taylor Swift se sont déjà essayées à l'exercice, c'est au tour de Justin Bieber de venir présenter ses morceaux. Et justement, lors de sa session, l'artiste en a profité pour jouer Peaches - chanson à retrouver sur son nouvel album, Justice.

A quelques heures de la sortie de cet album tant attendu (pour rappel, Justice sera disponible le 19 mars prochain), Justin Bieber nous en donne donc un joli aperçu. Après avoir teasé le clip de cette collaboration sur les réseaux sociaux, l'interprète de Sorry nous en a offert une interprétation différente de l'originale. "Le Tiny Desk set de Bieber, interprété avec l'aide de We the Band, donne le goût le plus complet du sixième album du chanteur", annonce la chaîne sur Youtube.

De quoi patienter avant la sortie.