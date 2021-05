Justin Bieber : Peaches en live pour Instagram

Il y a quelques semaines, Justin Bieber faisait un retour remarqué avec Justice, son nouvel album. Digne successeur de Changes, l'opus s'est imposé dans les charts internationaux : porté par Hold On, Anyone ou encore Peaches, Justice est de loin l'un des albums les plus marquants de 2021. Privé de scène en raison de la situation sanitaire actuellement, Justin Bieber n'a tout de même pas chômé : après avoir offert quelques performances live (officielles) aux fans, l'artiste canadien a enregistré un live d'exception à Paris. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne semble pas prêt d'arrêter de se produire. Tout de suite, découvrez une version acoustique de Peaches - publiée sur son compte Instagram.

"Peaches, qui sera peut-être supprimé", peut-on ainsi lire. Justin Bieber offre ici une version épurée du single qui défend actuellement ce nouvel album - une façon de faire patienter ses fans avant le moment où enfin, les retrouver sur scène.