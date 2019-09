Drogues, dépressions... Justin Bieber se confie sur le fait de grandir sous les projecteurs !

"A 20 ans, j'ai pris toutes les pires décisions qu'on aurait pu imaginer. J'étais l'une des célébrités les plus aimées et admirées au monde, et je suis devenu la personne la plus ridicule, jugée et haïe au monde" affirme Justin Bieber dans une récente publication Instagram. Et le chanteur n'y va pas avec le dos de la cuillère niveau révélations osées. Il se raconte comme rarement dans un long texte émouvant et honnête dans lequel il exprime ses ressentiments par rapport à sa célébrité très jeune et le fait de grandir sous le feu des projecteurs.

"J’ai commencé à consommer des drogues dures à 19 ans et à maltraiter tous mes proches. Je suis devenu irrespectueux envers les femmes, et en colère. Je me suis éloigné de tout ceux qui m'aimaient, et je me suis caché derrière le masque d'une personne que j'étais devenu" assume le jeune homme de 25 ans avant de préciser qu'il lui a fallu beaucoup d'années pour se remettre sur le droit chemin. Il termine en affirmant qu'il va mieux et qu'il vit "la meilleure époque de (s)a vie" grâce à sa femme Hailey Baldwin. Encore mieux, Justin Bieber pourrait revenir prochainement avec de nouveaux sons. On a hâte !