Justin Bieber : On a regardé le premier épisode de son docu-série !

En 2017, Justin Bieber se retire du devant de la scène ! Avant même de terminer sa tournée mondiale, le jeune artiste décide de prendre du temps pour soi et de se reconstruire. Dès lors, l'interprète de Sorry sera suivi par des caméras dans la plus grande discrétion. Le but ? Enregistrer son processus de "retour à la vie" et suivre pas à pas la conception de son futur album et de son grand retour sur scène. Diffusé sur YouTube, le premier épisode intitulé "Leaving the Spotlight" (quitter la lumière) a déjà réuni plus de 7 millions d'internautes en à peine deux jours. Une vidéo de 11 minutes dans laquelle on retrouve un Justin Bieber totalement métamorphosé.

"Je m'appelle Justin, je viens de Stratford au Canada. Je suis un artiste et je fais de la musique" Dès les premières secondes, le ton est donné. Seul face à la caméra, l'enfant star le plus célèbre de l'ère des réseaux sociaux se confie. S'en suit, quelques minutes plus tard, une virée dans sa ville natale accompagné de Hailey Baldwin, sa petite-amie (ils sont aujourd'hui mariés). Puis vient le moment où Justin Bieber fait une apparition surprise à Coachella durant le live d'Ariana Grande. Un moment clé qui lui donnera aussitôt envie de se remettre au travail. C'est donc dans les dernières minutes de l'épisode que l'on découvre le chanteur faire son retour en studio et commencer à enregistrer Changes, l'album qui sortira en février prochain.