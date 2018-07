Justin Bieber : No brainer ft. DJ Khaled, Chance The Rapper & Quavo, le nouvel hymne de l'été 

Tous les ans, c'est la même histoire, on cherche LE morceau à écouter tout l'été, celui qui va nous faire tenir tout le reste de l'année... avant les prochaines vacances. On aurait pu parier sur Dua Lipa (One Kiss), Christine & Queens (Damn, Dis Moi) ou encore Daddy Yankee mais au final, c'est Justin Bieber qui aura eu la satisfaction de signer LE tube de l'été. Pour l'occasion, le chanteur Canadien s'est entouré de DJ Khaled, Quavo et de Chance The Rapper et évidemment, c'est un carton plein. No Brainer devrait vite s'imposer dans les charts, dans les playlists, sur les plages et dans les voitures. Bref, partout.

Ce n'est pas la première fois que DJ Khaled et Justin Bieber signent un morceau ensemble : on se souvient de I'm The One. Une fois de plus, ils offrent un titre frais, flirty et qui s'inscrit parfaitement dans l'idée des vacances. Si vous êtes déjà partis, mettez le à fond pour aller à la plage. Si pour vous, les palmiers sont encore loin, voilà qui devrait vous aider à tenir encore un peu !