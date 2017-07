Le Purpose World Tour, c'est fini ! Alors qu'il continue de rencontrer un succès monstre avec ses tubes, notamment "Despacito", Justin Bieber vient de décider de mettre un terme à sa tournée mondiale. Et on peut le comprendre, même si proche du but... Ça fait maintenant plus de 18 mois que le chanteur canadien assure des concerts aux quatre coins du globe : après plus de 150 shows, Justin Bieber vient d'annoncer qu'il annulait les quinze dernières dates du Purpose World Tour. "À cause de circonstances inattendues, Justin Bieber doit annuler le restant des concerts du Purpose World Tour", peut-on lire dans un communiqué officiel de son équipe. Quelles sont ces circonstances ?

Coïncidence ou non, cette annulation survient seulement quelques jours après que Justin Bieber a été banni en Chine à cause de son mauvais comportement. Et justement, le chanteur devait terminer sa tournée par des concerts aux Etats-Unis, au Canada et en Asie ! Aurait-il jeté l'éponge après cette énième controverse ? Pas d'après le communiqué : "Justin aime ses fans et déteste les décevoir. Il remercie ses fans pour l'incroyable expérience qu'a été le Purpose World Tour durant ces 18 mois. Il est reconnaissant et honoré d'avoir partagé cette expérience avec les danseurs et les équipes pour plus de 150 concerts réussis entre six continents pendant ce voyage. Cependant, après une prudente considération, il a décidé de plus assurer d'autres dates. Les billets seront remboursés aux points de ventes." Dommage pour ceux qui se faisaient une joie de le voir dans les prochains jours. Espérons qu'un DVD sorte bientôt pour les consoler !