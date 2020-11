Justin Bieber interprète ses titres Lonely et Holy lors des People's Choice Awards (VIDEO)

Les People's Choice Awards récompensent chaque année ce que la culture populaire a de meilleur à offrir. Présentée par Demi Lovato, la cérémonie s'est donc déroulée ce dimanche 15 novembre à Los Angeles et sans le moindre accroc. Un moment fortement langui par les fans qui avaient dû renoncer à certains rendez-vous phares de l'industrie musicale ces dernier mois. Et même si la crise sanitaire ne semble pas avoir dit son dernier mot, les artistes étaient nombreux à avoir répondu présent pour cette soirée placée sous le signe des performances et de la bonne humeur. C'est notamment le cas de Justin Bieber qui en a profité pour venir interpréter Lonely et Holy, deux de ses derniers tubes. Voyez plutôt.

Vêtu entièrement de blanc, le chanteur commence son interprétation de Lonely seul sur un banc, au milieu d'une ruelle vide et de ce qui semble être un arrêt de bus. Accompagné uniquement de Benny Blanco au clavier, Justin Bieber nous offre un live magnifique de son titre émouvant, dans lequel il raconte son passé douloureux d'enfant star. Dès la fin de son premier titre, un écran se sépare en deux et laisse apparaître le chanteur canadien, dépouillé d'une couche de vêtements, au milieu d'un couloir illuminé de croix en néon rose. C'est parti pour son titre Holy (sacré en français). Pour ce morceau aux accents gospel, le chanteur a dû se résoudre à performer seul, sans son acolyte Chance the Rapper, avec lequel il a collaboré.

Coude à coude avec Lady Gaga parmi les artistes ayant le plus de nominations, l'interprète de Sorry repart les mains chargées de trophées avec pas moins de quatre victoires : Clip vidéo préféré, Album préféré, Célébrité sur les réseaux sociaux préférée et, surtout, Artiste masculin préféré. Un joli score pour celui qui avait fait son grand retour sur le devant de la scène il y a un peu moins d'un an.