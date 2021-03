Justin Bieber interprète Hold On pour Good Morning America (VIDEO)

Le 19 mars dernier, Justin Bieber nous offrait son nouvel album, Justice. Privé de scène en raison de la pandémie, Bieber a choisi de travailler un nouvel opus lors de son confinement : ainsi, ce nouveau chapitre succède à Changes, publié en 2020. Pour porter cet opus, l'interprète de Sorry nous a notamment offert les singles Anyone et, plus récemment Peaches. Sur le plateau de Good Morning America, il a choisi de jouer Hold On. Voyez plutôt :

Sur cet opus, Justin Bieber s'est entouré d'artistes de prestige tels que Khalid ou encore Chance The Rapper. Quelques jour avant sa sortie, il en présentait d'ailleurs quelques extraits dans le Tiny Desk.

Crise sanitaire oblige, il faudra patienter encore un peu avant de le retrouver sur scène... mais d'ici là, on peut toujours écouter ce nouvel opus en boucle !