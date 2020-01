Justin Bieber : Il dévoile la tracklist de son album dans son docu-série (PHOTOS)

Ces dernières semaines auront été bercées par le grand retour de Justin Bieber ! Nouvel album, série-docu sur YouTube et annonce des premières dates de sa tournée Nord-américaine, le jeune chanteur s'efforce de mettre tout en oeuvre pour combler ses fans impatients. Attendu pour le 14 février prochain, son album Changes n'avait toutefois pas révélé tous ses secrets. C'est chose faite dans le dernier épisode de la série de l'interprète de Sorry. En effet, durant quelques secondes, on aperçoit le jeune canadien en train de classer des post-it sur un tableau. Sur ces derniers, on peut lire différents noms qui s'apparentent sans aucun doute aux titres de ses futures chansons. Et comme on est sympathiques, on vous a fait une liste précise de cet album. Découvrez-les ci-dessous :

Lil Bit

Wish You Would

Second Emotion

Intentions

Confirmation

Available

Habitual

At Least For Now

Take It Out

Recognition

Come Around Me

All Around Me

Changes

Get Me ft. Kehlani

Yummy (FKA : Yum Yum)

Extrait de l'épisode 2 du docu-série de Justin Bieber