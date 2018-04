Justin Bieber : Il défend une femme agressée à Coachella !

C’est le sauveur du jour, ou plutôt de la nuit ! Justin Bieber a défendu une femme en pleine soirée qui se faisait agresser à Coachella ! Le festival californien est en plein kiff avec les plus grandes stars de la musique de la planète qui viennent y jouer. Beyonce, The Weeknd et plein d’autres régalent les fans ! On a même eu le moment émotion, celui où The Weeknd était en larmes sur Call Out My Name devant Bella Hadid ! Mais, ce qui nous amène ici, c’est Justin Bieber, aka Superman. Superman car lors d’une soirée privée organisée par Patrick Schwarzenegger, un nom qui nous dit vaguement quelque chose, Justinou a frappé un homme qui agressait une femme !

Justin Bieber in the Clear for Coachella Party Fight https://t.co/UlbAAcxOBm — TMZ (@TMZ) April 17, 2018

C’est le site TMZ qui a révélé cette histoire. Un homme, sûrement plein de drogues, a violemment saisi une femme par le cou, qu’il pensait être sa copine ou ex copine, en refusant de la lâcher. Justin Bieber et ses amis sont intervenus, après quelques échanges de noms d’oiseaux, le chanteur à la mèche a mis un coup de poing à l’agresseur avant de le faire fuir. Alors on dit bravo, on dit t’es trop fort Justin Bieber !