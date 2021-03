Justin Bieber : Hold On en live, regardez la performance officielle (VIDEO)

La semaine dernière, Justin Bieber publiait son nouvel album, Justice. Après nous avoir offert Changes, l'artiste a choisi de retourner en studio pour mieux travailler sur de nouveaux morceaux. En ressort des titres efficaces tels que Peaches, Anyone ou encore Hold On. Et justement, pour assurer la promotion de ce nouvel opus, l'interprète de Yummy a publié une performance live (officielle) qui accompagne Hold On - de quoi nous consoler en attendant de le revoir sur scène. Voyez plutôt :

Il y a quelques jours, Justin Bieber jouait ce même morceau sur le plateau de Good Morning America. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que la version Deluxe de Justice (qui contient pas moins de 22 titres) est disponible.

Quand la situation sanitaire le permettra, quand nous pourrons retourner en concert, Justin Bieber se lancera probablement dans une tournée pour défendre ces deux albums. D'ici là, nous pouvons toujours regarder cette performance en boucle !