Justin Bieber : Here For It, un duo avec Britney Spears en prévision ?

Justin Bieber est abonné aux featuring depuis quelques temps. Entre les tubes "2U" avec David Guetta, "I'm the One" avec DJ Khaled et "Despacito" avec Daddy Yankee et Luis Fonsi, on ne peut pas nier l'influence qu'a eu le chanteur canadien sur l'année 2017 au niveau musical. Et il se pourrait bien que Justin Bieber prépare de nouveaux hits avec d'autres artistes ! D'après le tabloïd britannique The Sun, l'interprète de "Sorry" aurait enregistré récemment un duo avec... Britney Spears. Toujours d'après le média anglais, ce titre inédit s'intitulerait "Here For It" et chez Virgin Radio, on est très curieux de voir ce que l'alliance entre les deux pop stars pourraient donner !

L'information est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais chez les fans des deux artistes il est difficile de contenir son excitation. "Here For It" serait un single promotionnel (sans forcément l'arrivée d'un nouvel album) et le titre est décrit comme "urbain et audacieux avec un point culminant", produit par Max Martin (qui a travaillé tout le long de sa carrière avec Britney Spears) et Rusko. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que Justin Bieber ou Britney Spears confirme cette rumeur prochainement ! Le tube serait dans tous les cas assuré pour les deux superstars. En attendant, on se réécoute le remix de "Friends" avec Julia Michaels et Bloodpop.