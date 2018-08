Justin Bieber prêt à collaborer avec BTS ? 

Plus rien n'arrête BTS, LE groupe de K- POP qui cartonne en ce moment - pour preuve, ils ont même détroné Taylor Swit sur Youtube. Et visiblement, Justin Bieber en personne serait même interessé par cette nouvelle sensation. Alors qu'il vient de faire son grand retour dans les charts avec No Brainer ft. DJ Khaled, Justin Bieber semble plus concentré sur son mariage imminent avec Hailey Baldwin plutôt que sur un éventuel nouvel opus - et on le comprend.

Une collaboration à venir ?

Attention, en ce qui concerne BTS, on ne s'enflamme pas. Aucune collaboration n'est officielle. En fait, pour la petite histoire, une fan ayant croisé Justin Bieber dans la rue a pris le temps de lui parler du groupe. Suite à cela, le chanteur canadien a promis d'y jeter un oeil. Il faut savoir que du côté des fans, on tremble déjà à l'idée d'un featuring. A en croire une fan sur Instagram, ce serait un eargasm (comprendre "un orgasme des oeilles"). Mieux, pour les fans, une collaboration serait un miracle dans la mesure où Jeon Jungkook (de BTS, ndlr) est l'un des plus grands fans de Justin Bieber. Alors, collaborera ? Collaborera pas ? Seul le temps le dira !