Justin Bieber : Friends, le remix avec Julia Michaels en écoute

À chaque fois qu'il revient avec un nouveau titre, Justin Bieber s'assure à coup sûr un succès planétaire ! C'est le cas de sa collaboration avec David Guetta ("2U") mais aussi du tube "Friends" avec Bloodpop qu'ils avaient dévoilé à la fin de l'été 2017. Vous êtes toujours bloqués sur ce morceau ? Ça tombe bien puisqu'un remix inédit de "Friends" avec la présence exceptionnelle de Julia Michaels est désormais disponible à l'écoute. Autant vous prévenir tout de suite : c'est encore mieux avec l'interprète du hit "Issues" ! Découvrez tout de suite le remix de "Friends" avec le trio Justin Bieber, Bloodpop et Julia Michaels.

Sur ce remix calqué sur la version originale (l'instru, les parties musicales et les paroles restent inchangées), c'est à Julia Michaels que revient l'honneur d'ouvrir le bal. On aime toujours autant sa façon de chanter, cette fois aux côtés de Justin Bieber ! Pourquoi elle et pas une autre pour ce remix ? Tout simplement car Julia Michaels a co-écrit "Friends" en studio avec son acolyte Justin Tranter et Justin Bieber et Bloodpop. Sur la version originale, elle assurait déjà quelques choeurs, noyés par la voix de la superstar. Maintenant c'est à son tour d'être projetée sous le feu des projecteurs (et c'est tant mieux) ! Retrouvez Julia Michaels dans le Lab Virgin Radio ce dimanche 22 octobre.