Justin Bieber fera une apparition dans l'épisode réunion de Friends !

On le sait, vous le savez aussi... Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC aux États-Unis, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes à repousser le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Néanmoins, il semblerait que le tournage vienne enfin de s'achever et que le retour de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey et Chandler soit imminent !

Ross déguisé en satellite Spoutnik

Imaginée sous la forme d'un talk-show, cette réunion pourrait bel et bien ressembler à celle du Prince de Bel Air, qui a eu lieu il y a quelques mois. De nombreuses surprises sont également à prévoir dont la présence exceptionnelle de Justin Bieber. Oui, vous avez bien entendu ! Il semblerait que le chanteur canadien ait été invité afin de porter l'un des costumes emblématiques de Ross : celui porté pour Halloween dans la saison 8. Rappelez-vous, c'est lorsque le paléontologue se prend pour un satellite Spoutnik mais que tout le monde pense qu'il est habillé en pomme de terre...