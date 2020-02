Justin Bieber et Spotify dévoilent la tracklist de Changes

Voilà plusieurs mois que Justin Bieber annonçait la sortie de son nouvel album ! Soigné de ses addictions et récemment marié au mannequin Hailey Baldwin, le jeune canadien est bel et bien de retour sur le devant de la scène. Un docu-série sur YouTube, une tournée en Amérique du Nord et la sortie le 14 février prochain de son opus Changes, rien ne semble arrêter l'interprète de Sorry. Dernière révélation en date ? Ce dernier a décidé, en collaboration avec Spotify, de révéler la liste complète des chansons qui paraîtront sur son futur album. Une nouvelle qui a, bien évidemment, aussitôt enthousiasmé les fans du chanteur. Voici la liste :

Available

Changes

Take It Out On Me

Running Over

At Least For Now

Habitual

Get Me feat. Kehlani

Intentions feat. Quavo

Forever

ETA

All Around Me

Second Emotion

Come Around Me

Yummy

Confirmation

That's What Love Is