Justin Bieber & Justin Timberlake pourraient apparaître sur le prochain album de DJ Khaled

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans des deux Justin ! Et si vous n'en appréciez qu'un sur les deux, peu importe, cela devrait tout de même vous convenir. En effet, le 23 avril dernier, Dj Khaled a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin d'annoncer qu'il avait déjà "terminé 99% de son album" à venir, intitulé Khaled Khaled, mais qu'il travaille sur une "magie de dernière minute" aux côtés de Justin Timberlake. Quant à l'autre Justin, à savoir Bieber, il semblerait que lui-aussi travaille sur le futur opus de l'artiste. La preuve avec cette récente publication Instagram sur laquelle on voit un cliché des deux chanteurs qui apparaît sur le portable de Dj Khaled lorsque ces derniers tentent de le joindre en Facetime. "Je ressens tellement de bon stress à mixer et faire le master de cet album que j’en ai raté l’appel Facetime des deux icônes Justin Bieber et Justin Timberlake." écrit-il avec humour sur ses réseaux sociaux.

Alors qu'on ne sait pas (encore) si Justin Bieber et Justin Timberlake travailleront sur le même titre du nouvel album de Dj Khaled, il ne demeure plus le moindre doute quant à l'investissement des deux stars sur ce projet. "Mes frères, je vais vous rappeler! Je mixe vos deux voix ! Justin bieber, j’ai fini de mixer il y a quelques jours et c’est prêt pour le master. Et Justin Timberlake, j’ai envoyé l’enregistrement qu’on a fait ensemble pour le mixage. Je suis en mode album !!!" termine le célèbre Dj et producteur américain dont l'album Khaled Khaled devrait sortir dans les prochains mois.