Justin Bieber et Ariana Grande dévoile le clip de Stuck With U

Annoncé il y a peu, Stuck With U est dans les bacs depuis vendredi dernier : après des années d'amitié, Justin Bieber et Ariana Grande ont -enfin- dévoilé leur première collaboration : Stuck With U. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la duo en a dévoilé le clip au passage. Distanciation sociale oblige, la vidéo qui accompagne Stuck With U est participative : l'on y retrouve des fans de Justin Bieber et d'Ariana Grande mais, pas que ! Voyez plutôt :

Hailey Bieber, Kendall et Kylie Jenner, Gwyneth Paltrow, Chance the Rapper, Lil Dicky, Michael Bublé, Jaden Smith ou encore Ashton Kutcher et Mila Kunis... on ne compte plus les stars qui font leur apparition.

Tous les bénéfices du morceaux seront reversés à la First Responders Children's Foundation, dont le but est d'offrir des bourses d'études aux enfants des personnes en première ligne durant la pandémie mondiale de coronavirus.