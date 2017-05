Justin Bieber est au sommet des charts américains avec une chanson que vous ne connaissez pas (encore)

A moins d'être un fan énamouré de Justin Bieber et de suivre les moindre faits et gestes du canadien, il est fort probable que vous soyez passés à côté de son dernier tube ! En ce moment, le chanteur cartonne dans les charts américains avec des chansons qui passent quasi inaperçues en France. D'abord n°1 avec I'm The One de Dj Khaled feat Quavo, Chancer The Rapper et Lil Wayne, entré directement en top du Billboard Hot 100 à sa sortie, Justin Bieber est revenu une semaine au sommet du prestigieux classement américain avec le titre Despacito. Il s'agit en fait d'un remix du titre de Luis Fonsi feat Daddy Yankee. On vous laisse l'écouter ci-dessous.

A l'origine Despacito était sortie en janvier 2017, elle s'était classée n°1 dans de nombreux pays d'Amérique Latine mais c'est seulement avec la version de Justin Bieber sortie trois mois plus tard que la chanson commence sa progression sérieuse dans le Billboard Hot 100. L'occasion pour Justin Bieber de chanter pour la première fois en espagnol. Cela fait deux semaines que la chanson est n°1 des charts américains et c'est la première fois depuis la Macarena qu'une chanson majoritairement chantée en espagnole se classe aussi bien au Billboard Hot 100. C'est la cinquième fois que Justin Bieber est n°1 des charts aux Etats-Unis. Reste à savoir si la chanson conquira les auditeurs français. A l'approche de l'été le morceau de reggaeton pourrait avoir toutes ses chances...

Seul petit bémol pour Justin Bieber, lors d'une récente performance dans une boite de nuit New Yorkaise le jeune homme a visiblement été incapable de souvenir des paroles en espagnoles de son propre tube. Sans chercher à masquer discrètement cet oubli, le chanteur a tout simplement chanté "blablabla" à la place des vraies paroles ! Quelques années avant lui, Beyoncé qui avait sorti un EP reprenant les chansons de son album B'Day en espagnol, avait beaucoup mieux géré lorsqu'elle avait dû chanter dans la langue de Cervantès ! Quant à Shakira, elle a choisi de revenir avec l'album El Dorado mêlant espagnol et anglais. Les rythmes hispanisant vont-ils remplacer la mode de la tropical house cet été ?