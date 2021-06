Justin Bieber dévoile un remix de Peaches avec Usher, Snoop Dog et Ludacris (AUDIO)

Alors que l'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2021 sous le signe de la chanson ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que Justin Bieber a récemment dévoilé Justice, son septième album studio. Porté par les titres Anyone, Lonely ou encore Peaches, sur lequel il est accompagné de Daniel Caesar et Giveon, le nouvel opus de la star planétaire avait débuté très fort dans les charts américains puisqu'il s'était aussitôt placé en tête du célèbre Billboard 200 avec plus de 154 000 unités écoulées dès sa première semaine d'exploitation. Un joli retour sur de le devant de la scène musicale pour l'interprète de Sorry qui vient de dévoiler un remix inédit de son tube Peaches.

Pour l'occasion, c'est entouré de son mentor de toujours, Usher, ainsi que de Snoop Dog et Ludacris, que l'artiste canadien a souhaité se lancer sur ce projet de remix. Si Justin Bieber avait déjà travaillé avec Usher sur Somebody To Love et avec Ludacris sur Baby, une collaboration avec Snoop Dog demeurait jusque-là inexistante. Un atout de taille pour ce remix de Peaches qui prend directement une toute autre tournure musicale. Porté par les versets du rappeur californien ainsi que la voix inimitable du chanteur de R'n'b, le morceau s'offre un ravalement complet pour cette version qui pourrait bien tourner en boucle dans les mois à venir !