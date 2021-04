Justin Bieber dévoile son live in Paris, enregistré dans la capitale (VIDEO)

Justin Bieber ne chôme pas - bien au contraire. S'il nous a offert un Ep Gospel intitulé Freedom récemment, l'interprète de Sorry n'en n'oublie pas Justice - son dernier album. Porté par des morceaux tels que Peaches ou encore Anyone et Hold On, l'opus succède à Changes, publié l'an passé. Privé de scène en raison de la pandémie qui sévit actuellement, l'artiste canadien a profité de sa venue à Paris il y a quelques semaines pour enregistrer quelques titres interprétés en live. En ressort un live (tourné à l'Hôtel Crillon) - à ne pas manquer.

A une époque où les concerts manquent cruellement, Justin Bieber nous offre ainsi une version live de Hold On, Somebody, Off My Face mais aussi de Unstable, Justice et de 2 Much. Comme Dua Lipa l'avait fait avec son impressionnant Studio 2054, l'artiste a soigné sa scénographie - déambulant ainsi dans l'hôtel.

Selon le Figaro, près de 60 000 internautes ont suivi le concert en direct. A l'heure actuellement, le concert cumule près de 660 000 vues. S'il faudra -évidemment- patienter avant de retrouver le chemin des salles, ce live aura le mérite de rendre l'attente (légèrement) plus supportable...