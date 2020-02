Justin Bieber dévoile le remix de Yummy par Summer Walker (AUDIO)

Cinq longues et tristes années ! Voilà le temps qu'il aura fallu aux fans de Justin Bieber pour pouvoir enfin découvrir le nouvel opus de la star qui sortira dans les bacs le 14 février prochain. Soigné de ses addictions et récemment marié au mannequin Hailey Baldwin, l'interprète de Sorry semble prêt à régaler son public de ses nouveaux sons. A commencer par le morceau Yummy, dont un remix signé de la jeune et talentueuse Summer Walker vient d'être dévoilé sur les plateformes spécialisées.

Si rien a été précisé quant au fait que le titre apparaîtra ou non sur le cinquième album studio du canadien, le morceau remixé de Yummy sur lequel la chanteuse de R'n'B pose sa voix douce et sensuelle est déjà un succès sur YouTube. D'autres collaborations avec Travis Scott, Post Malone ou Quavo sont également attendues sur Changes !