Justin Bieber dévoile le clip (très rose) de Yummy !

Il est de retour ! Justin Bieber teasait depuis quelques temps déjà son grand retour dans les charts, c'est maintenant chose faite : Yummy est dans les bacs et ce simple single signe le retour en fanfare du chanteur canadien. Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le clip est là !

Pour l'occasion, Justin Bieber a teint ses cheveux en rose et, petit bonus, il s'offre une table on ne peut plus garnie (en même temps, avec un single nommé Yummy), on n'en attendait pas moins). Les fans le savent, cette nouvelle ère dans la carrière de Justin Bieber s'inspire amplement de son épouse Hailey Baldwin - et rien que pour ça, on a hâte d'en entendre plus. Sur Youtube, les fans sont nombreux à se réjouir de son retour... et nous aussi !