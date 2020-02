Justin Bieber dévoile le clip inspirant de Intentions ft. Quavo (VIDEO)

Patience, l'album arrive : Changes sera dévoilé le 14 février et évidemment, Justin Bieber ne lésine pas sur les moyens pour promouvoir ce nouvel opus. Après avoir dévoilé Yummy mais aussi Get Me, l'artiste canadien continue sur sa lancée : on savait que des featurings seraient à prévoir et la bonne nouvelle c'est que Quavo (qui a notamment travaillé avec Liam Payne) sera -lui aussi- présent sur l'album. Tout de suite, découvrez le clip de Intentions - qui est de loin le meilleur de Justin Bieber.

Souvenez-vous, dans le teaser, l'on pouvait voir que Justin Bieber ne serait pas l'unique acteur de ce clip. Et justement, l'artiste se met en retrait pour présenter des héros du quotidien : des battants qui se sont battus pour s'en sortir. Plusieurs parcours, plusieurs histoires inspirantes et surtout, plusieurs raisons de ne jamais rien lâcher.

Deux heures à peine après sa sortie, le clip atteignait presque les 500 000 vues.