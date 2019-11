Justin Bieber reviendra t-il avec un nouvel album et, espérons-le, un nouveau clip ? C'est en tout cas ce que semble promettre ses réseaux sociaux. On s'explique : sur son compte Instagram, le chanteur a publié un défi : "Si ce post atteint les 20 millions de like, Justin Bieber sortira un album avant Noël". Evidemment, les fans ne se sont pas faits prier : l'objectif n'a pas encore été atteint MAIS il est en bonne voie. Et ce n'est pas tout ! Visiblement, le chanteur aurait été aperçu en plein tournage...

Pourrait-il s'agir d'un clip ? Aucune confirmation. Mais toujours est-il que le chanteur canadien a pris le temps de tourner quelques images. Si l'option la plus logique serait le tournage d'un clip, certains fans s'imaginent que celui qui a signé Purpose tournerait des images qui seraient diffusées lors de sa prochaine tournée.

Selon TMZ, Justin Bieber pourrait reprendre la scène en 2020... patience, donc !