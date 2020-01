Justin Bieber : Découvrez le teaser de sa série-documentaire sur YouTube (VIDEO)

"Pour la toute première fois, la plus grande superstar du monde, Justin Bieber se dévoile et donne à ses fans un regard intime sur les dernières années de sa vie. Des joies de son mariage aux difficultés de ces dernières années, Justin s'ouvre pour révéler ses plus grands défis au moment de son retour en studio pour enregistrer son premier album depuis 2015." Voilà comment les équipes de l'interprète de Sorry ont présenté il y a quelques jours le teaser de la série-documentaire intitulée Justin Bieber: Seasons. Une vidéo de moins de deux minutes dans laquelle on aperçoit des bribes de vie de l'artiste mais également des interviews de lui et de son entourage. Concernant la diffusion, les internautes pourront regarder les différents épisodes quand ils le souhaiteront au fur et à mesure de leur sortie, dès le 27 janvier prochain. Un projet très intimiste de la part du chanteur qui devrait sortir son nouvel album dans les semaines à venir.