Justin Bieber : Découvrez le premier extrait du clip de Changes (VIDEO)

Il y a quelques jours, on vous annonçait que Justin Bieber venait de rentrer dans l'histoire grâce au succès de son album Changes. En effet, les ventes fulgurantes de son opus lui ont permis d'accéder à la tête du Top Billboard 200 faisant de lui le plus jeune artiste de toute l'histoire à classer ses sept albums à la première position des charts. Un record détenu jusque-là par Elvis Presley. Porté par des tubes comme Yummy ou Intentions (en collaboration avec Quavo), l'album Changes s'attaque désormais au titre du même nom dont le premier extrait du clip vient d'être dévoilé en grande pompe sur Apple Music. On y voit le chanteur tantôt dans un paysage hivernal, tantôt dans un paysage printanier, en train de chanter accompagné de sa guitare ou uniquement de son accoutrement contre le froid.

Pour découvrir la vidéo du clip de Changes, en exclusivité sur Apple Music, cliquez ici.