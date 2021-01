Justin Bieber : Découvrez le clip de Anyone, un titre en hommage à sa femme (VIDEO)

Voilà un événement qui devrait ravir les fans de Justin Bieber ! Alors que l'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2021 sous le signe de la chanson ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que l'interprète de Sorry vient de dévoiler le tout nouveau titre Anyone, accompagné d'un clip déjà vu près de 20 millions de fois en quelques jours (voir ci-dessous). Annoncé comme un hommage à son épouse, Hailey Bieber, à laquelle il est marié depuis 2018, ce futur tube apparaît comme une véritable déclaration d'amour à celle qui partage sa vie. "J’ai besoin d’être sûr que tu saches que tu es la seule que j’aimerais jamais. Si ce n’est pas toi, ce n’est personne d’autres. En réfléchissant à ma vie, tu es la seule bonne décision que j’ai jamais prise" entonne t-il.

Réalisée par Colin Tilley, qui s'était déjà occupé du clip de Monster, en collaboration avec Shawn Mendes, cette vidéo nous montre un Justin Bieber plus conquérant que jamais. On le découvre en boxeur acharné, prêt à tout pour vaincre son adversaire. Toutefois, alors que tout espoir semble perdu lors d'un combat, c'est l'amour d'une femme qui va l'aider à se relever et à gagner son combat. Une jolie métaphore qui n'est pas sans rappeler la période difficile qu'avait dû traverser la star planétaire il y a quelques années. Désormais plus serein, il en profite pour remercier celle qui l'a aidé à passer cette terrible période grâce à son amour inconditionnel : sa femme.