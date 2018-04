Justin Bieber de retour sur Hard 2 Face Reality ft. Poor Bear

C’est rare pour le souligner, mais le Justin Bieber est plutôt calme en ce moment ! Vous savez pourquoi, le chanteur a annulé au dernier moment sa tournée mondiale sans trop donner de raisons à ses fans, tristesse. Son manager avait parlé de bien-être, celui de Justin Bibou, mais la raison est sûrement ailleurs. En 2016 Justin Bieber avait déclaré avoir des problèmes de dépression, et on peut le comprendre ! La bonne nouvelle, c’est que le chanteur est de retour en studio, car il sera sur le single de Poo Bear, Jard 2 Face Reality !

Inséparables depuis longtemps, Justin Bieber et Poo Bear ont déjà collaboré et composé ensemble. Hard 2 Face Reality est super cool, une petite ballade mélancolique avec un rythme R&B, il y a aussi le rappeur Jay Electronica sur le son. Le chanteur à la mèche blonde, Justinou, y chante sa solitude, ses failles et parle d’une rupture amoureuse, snif. Courage, ça va aller mec !