Justin Bieber : Changes, son nouvel album, est enfin disponible !

Il était temps ! Justin Bieber avait déserté les charts après la sortie de Purpose (son dernier opus) en 2015. Et si vous pensiez (comme nous) que Purpose était son meilleur album justement, c'est parce que vous n'avez pas encore écouté Changes ! Le chanteur canadien opère un retour en force - et ce, même si Yummy nous avait laissés perplexes.

Pour Changes (porté donc par Yummy ou encore Intentions ft. Quavo), Justin Bieber s'est entouré d'artistes aussi talentueux qu'éclectiques tels que Kehlani (Get Me), Travis Scott ou encore Post Malone. Justin Bieber signe un album pop comme on les aime, mature et teinté de R'n'B - bref, du grand Bieber.