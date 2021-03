Justin Bieber célèbre la sortie de Justice avec le clip de Peaches (VIDEO)

On l'attendait, il est là : Justice, nouvel opus de Justin Bieber est disponible et pour fêter ça, l'artiste canadien nous offre le clip de Peaches.

Loin de se laisser abattre pendant la pandémie, Justin Bieber a choisi de consacrer son confinement à la musique : en ressort ainsi un nouvel album (digne successeur de Changes), Justice. Sur cet opus, Bieber nous propose quelques collaborations prestigieuses (notamment avec Khalid ou encore Chance The Rapper). Sur Peaches, le single chargé d'accompagner la sortie de l'opus, l'interprète de Sorry unit ses forces à celles de Giveon et de Daniel Ceasar. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le clip qui va avec le morceau :

Récemment invité dans le Tiny Desk, Justin Bieber nous avait offert un petit aperçu de ce nouveau morceau. En attendant de le retrouver sur scène, il ne nous reste plus qu'à découvrir Justice !