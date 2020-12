Justin Bieber bat un record sur Spotify !

Alors qu'il aurait du entamer une tournée à travers le monde, la crise du coronavirus aura malheureusement eu raison de ses nouveaux projets liés à la sortie, en février dernier, de Changes. Du moins, pour le moment. Loin de s'avouer vaincu, le chanteur canadien annonçait, il y a quelques semaines, la sortie d'un tout nouveau documentaire sur la plateforme YouTube : Justin Bieber : Chapitre suivant. Un programme assez chargé auquel vient s'ajouter l'annonce d'un concert virtuel le soir du nouvel an. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'interprète de Sorry vient de dépasser les 74 millions d'auditeurs mensuel sur Spotify. Des chiffres totalement dingues qui font de lui le premier artiste à atteindre un tel score, et surtout, le plus écouté au monde. À titre de comparaison, Taylor Swift est écoutée par plus de 39 millions de personnes chaque mois, tandis que Dua Lipa, très en vogue en ce moment, plafonne à plus de 60 millions d'auditeurs. Quant à Ariana Grande, elle a récemment été élue artiste féminine la plus écoutée avec plus de 70 millions d'auditeurs.

