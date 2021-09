Justin Bieber bat un record sans précédent sur Spotify

Alors que l'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2021 sous le signe de la chanson ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que Justin Bieber avait dévoilé, en mars dernier, Justice, son septième album studio. Porté par les titres Anyone, Lonely ou encore Peaches, sur lequel il est accompagné de Daniel Caesar, le nouvel opus de la star planétaire a rencontré un énorme succès.

Si les fans du chanteur attendent avec impatience sa tournée américaine en 2022, ils peuvent toujours se consoler avec son titre Stay, en collaboration avec The Kid LAROI, qui s'est imposé en tête des charts ces dernières semaines. Dévoilé le 9 juillet dernier, le morceau à mi-chemin entre rap et pop cumule déjà plus de 465 millions d'écoutes. Résultat ? Justin Bieber a atteint plus de 84 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Des chiffres totalement dingues qui font de lui le premier artiste à atteindre un tel score, et surtout, le plus écouté au monde. À titre de comparaison, Taylor Swift est écoutée par plus de 41 millions de personnes chaque mois, tandis que Dua Lipa, très en vogue en ce moment, plafonne à plus de 65 millions d'auditeurs.