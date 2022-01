Justin Bieber bat un record sans précédent dans la musique, découvrez lequel !

Alors que les deux années précédentes auront été marquées par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2022 sous le signe de la chanson... et des lives ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que Justin Bieber a dévoilé, en mars dernier, Justice, son septième album studio. Porté par les titres Anyone, Lonely ou encore Peaches, sur lequel il est accompagné de Daniel Caesar, le nouvel opus de la star planétaire a rencontré un énorme succès.

Si les fans du chanteur attendent avec impatience sa tournée américaine en 2022, ils peuvent toujours se consoler avec son titre Stay, en collaboration avec The Kid LAROI, qui s'est imposé en tête des charts ces dernières semaines. Dévoilé le 9 juillet dernier, le morceau à mi-chemin entre rap et pop cumule déjà plus de 465 millions d'écoutes. Résultat ? Justin Bieber est aujourd'hui écouté par plus de 80 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. À titre de comparaison, Taylor Swift est écoutée par plus de 54 millions de personnes chaque mois, tandis que Dua Lipa, très en vogue en ce moment, plafonne à plus de 69 millions d'auditeurs.

Si ces chiffres-là paraissent impressionnants, Justin Bieber peut désormais se vanter d'un nouveau record. Et pas des moindres. En effet, comme le confirme le compte Twitter de Pop Crave (voir ci-dessous), il est le premier artiste à cumuler dix titres à plus d'un milliard de streams. Et cela grâce au fait que le titre Peaches vient tout juste de dépasser ce pallier symbolique. Il permet ainsi à l'interprète de Sorry de devenir l'un des artistes les plus streamés de tous les temps. A noter également que Justin Bieber se produira à l'AccorHotels Arena le 6 mars 2023 dans le cadre de sa tournée Justice World Tour. Un événement que ses fans français attendent avec impatience !

.@JustinBieber becomes the first artist in @Spotify history to have ten songs earn over 1 BILLION streams each. pic.twitter.com/yooPm9Q0F1 — Pop Crave (@PopCrave) January 26, 2022

Pour continuer d'écouter Justin Bieber et le meilleur des artistes Virgin Radio, rendez-vous sur nos web radios !