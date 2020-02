Justin Bieber bat un record historique en classant son septième album n°1 des charts !

Voilà cinq ans que les fans de Justin Bieber attendaient avec impatience la sortie d'un nouvel album. Après des années difficiles et une remise en question totale, le chanteur revient plus fort que jamais. Récemment marié au mannequin Hailey Baldwin, l'artiste canadien de 25 ans nous dévoile Changes, son septième opus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès n'aura pas attendu longtemps avant de pointer le bout de son nez. Dévoilé le 14 février dernier, l'opus cumule déjà plus de 230 000 ventes. Un exploit qui lui a donc valu la place de numéro 1 dans le Billboard 200 pour la septième fois consécutive.

At 25, @JustinBieber becomes the youngest artist to have seven albums reach #1 on the Billboard 200, surpassing Elvis Presley. pic.twitter.com/YZf6tzsL67 — Pop Crave (@PopCrave) February 24, 2020

Et si le succès lié au retour de Justin Bieber n'est pas vraiment étonnant, ce qui l'est davantage c'est le fait que le chanteur âgé seulement de 25 ans vient de battre un record historique détenu jusque-là par Elvis Presley. En effet, ce dernier était le plus jeune artiste à avoir classé autant d'albums en tête des charts. La fin d'une époque pour tous les fans de rock qui viennent d'être dépassé par l'un des artistes pop les plus rentables de ces deux dernières décennies.