Justin Bieber bat un record dans les charts américains grâce à son dernier album !

Alors que l'année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire et l'impossibilité de se produire en concert à travers le monde, le chanteur d'origine canadienne semble bien décidé à placer 2021 sous le signe de la chanson ! C'est donc pour le plus grand plaisir de sa communauté que Justin Bieber vient de dévoiler Justice, son septième album studio. Porté par les titres Anyone, Lonely ou encore Peaches, sur lequel il est accompagné de Daniel Caesar, le nouvel opus de la star planétaire débute également très fort dans les charts américains puisqu'il s'est aussitôt placé en tête du célèbre Billboard 200 avec plus de 154 000 unités écoulées dès sa première semaine d'exploitation.

.@JustinBieber becomes the youngest soloist to score eight #1 albums on the Billboard 200. pic.twitter.com/sfFhq8Avjm — Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2021

Un beau retour en force pour celui qui bat ainsi son propre record en devenant le plus jeune artiste solo à classer huit de ses album à la première place. En effet, Justice, Changes, Purpose, Believe: Acoustic, Believe, Under the Mistletoe, Never Say Never: The Remixes EP et My World 2.0 ont tous été classés en tête du classement dès leur sortie. Âgé de 27 ans et un mois, Justin Bieber devient donc le plus jeune chanteur en solo à obtenir de tels scores. Si il avait déjà battu Elvis Presley en classant sept albums à la première place, il dépasse désormais son propre record. Well done Justin !