Justin Bieber bat un record avec I'm The One

Il y a 10 jours, on vous parlait de Justin Bieber le sauveur, quand il a défendu une femme agressée à Coachella ! Dès lors, on lui avait dit bravo, bravo, bravo ! Bon, ensuite Justin Bieber nous a fait kiffer avec un nouveau titre, pas le sien, dans lequel il chante avec Poo Bear et on était content. Ensuite, nous apprenions que le chanteur serait peut-être de retour prochainement avec un nouvel album un peu particulier, car un album chrétien. Bon là pour le coup, Justinou, pas sûr que ce soit le top, mais qui sommes-nous pour juger ? Mais là, on va vous parler d’un record que Justin a battu, pas tout seul, certes, mais quand-même !

Vous connaissez le son I’m The One de DJ Khaled avec Chance the Rapper, Lil Wayne, Quavo et Justin Bieber ? Un son très cool, le clip aussi, un clip qui vient de dépasser le milliard de vues sur Youtube ! Justin Bieber, qu’on aime ou qu’on n’aime pas, devient le premier artiste à apparaître dans 6 vidéos ayant dépassé le milliard de vues ! Alors on dit bravo, encore, bravo !