Justin Bieber banni en Chine pour son mauvais comportement

"I just need one more shot, second chances", c'est ce que demande Justin Bieber dans son tube planétaire "Sorry". Mais visiblement, les autorités chinoises ne sont pas prêtes de donner une deuxième chance à l'interprète de "Despacito" ! Pourquoi cela ? Le chanteur canadien ne peut désormais plus assurer de concert en Chine, pour cause de mauvais comportement. Dommage car Justin Bieber doit donner une série de dates du Purpose World Tour en Asie dans les prochaines semaines mais il va être obligé de zapper la Chine sur son passage... Dans un communiqué officiel publié cette semaine, le bureau de la culture de Beijing justifie son choix à cause des nombreux déboires passés - dont une course poursuite en état d'ivresse dans sa Lamborghini jaune - de l'artiste avec la loi sur le territoire chinois. Découvrez un extrait du communiqué traduit un peu plus bas.

"Justin Bieber est un chanteur surdoué, mais il est aussi un jeune étranger controversé. Autant que nous sommes concernés, il s'est empêtré dans une série de mauvaises conduites, à la fois dans sa vie sociale et pendant une performance qu'il a donnée en Chine, qui a causé un mécontentement auprès du public.", déclare le bureau de la culture de Beijing sans donner plus de détails. Qu'a fait Justin Bieber de si terrible pour être banni en Chine ? Un peu plus loin, on peut lire : "Nous espérons que Justin Bieber est capable d'améliorer sa conduite en grandissant et pourra une nouvelle fois trouver la faveur du public." On croise les doigts aussi pour lui qu'on retrouve parmi les artistes qui détestent leurs propres tubes.