Justin Bieber aura droit à un nouveau documentaire sur YouTube !

Il y a quelques mois, Justin Bieber dévoilait un documentaire exceptionnel en plusieurs épisodes sur YouTube. De son mariage à la conception de son dernier album, le chanteur semblait ne rien cacher de la vie qui avait suivi sa pause musicale précipitée. Alors qu'il aurait du entamer une tournée à travers le monde, la crise du coronavirus aura eu raison de ses nouveaux projets liés à la sortie, en février dernier, de Changes. Du moins, pour le moment. Loin de s'avouer vaincu, le chanteur canadien en a donc profité pour promouvoir la sortie d'un tout nouveau documentaire sur la plateforme de vidéos en ligne, Justin Bieber : Chapitre suivant. Et à en croire la bande-annonce, qui a déjà été vue près d'un millions de fois, l'interprète de Sorry se confie sur sa nouvelle vie auprès de sa femme Hailey Bieber mais également sur l'évolution de son état mental et physique, autrefois très vacillant. Jetez un coup d'oeil vous-même.

"Je veux créer du contenu qui inspire et rend les gens heureux. Les gens qui sont sûrs d'eux valorisent les autres. Ils encouragent les autres et les guident avec leur amour. J'aurais pu éviter beaucoup de souffrances." admet la star mondiale à propos de son nouveau documentaire. Connu depuis son plus jeune âge, Justin Bieber a grandi et à souffert devant les caméras du monde entier. Aujourd'hui apaisé, le jeune homme espère montrer à ses fans (et aux autres) qu'on peut toujours s'en sortir grâce à l'amour et au soutien de ses proches. Un projet qui devrait donc s'apparenter à la suite de sa docu-série. Aucune date de sortie n'a été précisée pour le moment.