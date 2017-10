Justin Bieber apporte son soutien à Camila Cabello, Havana au top des charts

On adore quand les artistes se soutiennent entre eux ! Si "Havana" est le nouveau single officiel de Camila Cabello et qu'elle en a livré une prestation sensuelle chez Jimmy Fallon récemment, le titre n'était à l'origine destiné que pour faire plaisir à ses fans et teaser l'arrivée de son premier album en solo, depuis son départ des Fifth Harmony. Sauf que lentement mais sûrement, "Havana" est devenu un tube auquel personne ne s'attendait ! En effet, la chanson n'en finit plus de grimper dans les charts iTunes du monde entier et sur les plate-formes de streaming comme Spotify. La consécration pour Camila Cabello ? Justin Bieber a même fait savoir qu'il adore son single via ses réseaux sociaux !

Camila’s reaction to Justin Bieber listening to Havana is EVERYTHING! pic.twitter.com/hiosenSBqb — Shady Music Facts (@TheShadyFacts) 2 octobre 2017

Via sa story Instagram, Justin Bieber a montré qu'il soutenait et appréciait le dernier single de Camila Cabello. Une belle preuve d'amitié entre les deux pop stars ! Et pour couronner le tout, quand Camila a vu que Justin Bieber avait posté "Havana", elle n'a pas pu retenir ses larmes de joies (dans la vidéo ci-dessus). Forcément, quand un artiste aussi populaire et aussi suivi sur les réseaux sociaux que Justin Bieber poste un message, ça fait beaucoup de monde qui le voit ! Et c'est sans doute grâce à lui que Camila Cabello va gagner de nouveaux fans dans les prochains jours. Vous avez manqué le dernier clip de Justin Bieber ? Alors foncez voir "2U" avec David Guetta.