Justin Bieber annonce un concert virtuel exceptionnel pour le nouvel an !

Depuis le début de la crise sanitaire et l'interdiction des grands rassemblements à travers le monde, les artistes ont été grandement touchés par ces restrictions ! Alors que certains persistent et sortent de nouveaux titres et albums, d'autres préfèrent attendre que l'orage passe. Ce n'est pas le cas de Dua Lipa, qui a récemment organisé Studio 2054, un concert virtuel couronné de succès, ou encore de The Weeknd, dont l'album After Hours, est l'un des plus écoutés de l'année. D'ailleurs, il semblerait que ces deux artistes aient donné une idée plus que sympathique à Justin Bieber. La preuve en images avec cette récente publication sur les réseaux sociaux dans laquelle l'artiste canadien annonce qu'il organisera un concert virtuel le soir du nouvel an. Préparez-vous, ça risque d'être un véritable événement !

Organisé en partenariat avec T-Mobile, un célèbre opérateur téléphonique, ce concert virtuel intitulé "NYE Live with Justin Bieber" devrait donc se dérouler le soir du 31 décembre 2020, juste avant le passage à la nouvelle année. Plusieurs mois après la sortie de son dernier album et de différents titres en collaboration avec des artistes comme Dan + Shay et Chance The Rapper, Justin Bieber pourra donc enfin les défendre en live. Quant à nous, on espère que ce dernier événement musical de l'année sera présage de bonnes nouvelles pour 2021... On croise les doigts !