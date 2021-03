Justin Bieber annonce Justice, son nouvel album

"Justice, l'album le 19 mars", a ainsi annoncé Justin Bieber sur les réseaux sociaux. Quelques mois seulement après la sortie de Changes (porté par des morceaux tels que Yummy ou encore Intentions), Justin Bieber nous revient donc avec un nouvel opus. Pandémie mondiale oblige, l'interprète de Sorry s'est vu contraint de renoncer à la scène et ce, pour une durée indéterminée. Loin de se laisser abattre, l'artiste canadien (qui a d'ailleurs donné un show virtuel pour le nouvel an) a mis ces mois de pause à contribution : productif, l'artiste nous offrira Justice - un opus prévu pour ce mois-ci.

"À une époque où il y a tant de problèmes sur cette planète brisée, nous avons tous besoin de guérison et de justice pour l'humanité", écrit-il sur Instagram. "En créant cet album, mon but est de faire de la musique qui apportera du réconfort, de faire des chansons auxquelles les gens peuvent s'identifier et se connecter pour qu'ils se sentent moins seuls. La souffrance, l'injustice et la douleur peuvent donner aux gens un sentiment d'impuissance. La musique est un excellent moyen de se rappeler les uns aux autres que nous ne sommes pas seuls. La musique peut être un moyen de se rapprocher les uns des autres et de se connecter les uns aux autres. Je sais que je ne peux pas simplement résoudre l'injustice en faisant de la musique, mais je sais que si nous faisons tous notre part en utilisant nos dons pour servir cette planète et les autres, nous sommes d'autant plus proches d'être unis. C'est là que je joue un petit rôle. Ma part. Je veux continuer à parler de ce à quoi ressemble la justice pour que nous puissions continuer à guérir".

Après nous avoir offert l'excellent Anyone, Justin Bieber semble plus que jamais prêt à poursuivre sa carrière. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir Justice.