Justin Bieber annonce être atteint de la maladie de Lyme sur Instagram

Beaucoup le disent, 2020 sera l'année de Justin Bieber. Celui qui a passé l'année 2019 à se consacrer à sa vie de famille semble motivé à bien commencer cette nouvelle décennie : en plus de son nouveau single (intitulé Yummy), le chanteur a annoncé la sortie d'un docu-série. Mais hier, c'est sur Instagram qu'il a fait une annonce à ses fans : « On m’a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus j’ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général », a t-il ainsi révélé.

Cible favorite des médias, Justin Bieber a dû faire faire à un nombre incalculables d'articles (pas toujours flatteurs) : « Beaucoup de gens n'arrêtaient pas de dire que Justin Bieber ressemblait plus à rien, à cause de la méthamphétamine... », poursuit-il. S'il a choisi ses réseaux sociaux pour annoncer son état de santé, des précisions devraient être apportées dans le documentaire qui sera diffusé sur Youtube. « Cela a été quelques années difficiles mais suivre le bon traitement pour soigner cette maladie incurable aidera, et je serai de retour meilleur que jamais », rassure t-il.

Justin Bieber a traversé une période difficile psychologiquement. 2020 ne pourra être que meilleure.