Justice : Woman Worldwide, le duo se confie à NME sur les challenges rencontrés pendant l'enregistrement

Depuis plus d'un an, Justice parcoure le monde pour défendre Woman, l'album d'un retour réussi en 2016. Le duo a joué dans les plus grands festivals, dans les plus grandes salles (on se souvient de leur concert à l'AccorHotels Arena en novembre dernier), offrant à chaque fois un set impeccable. Et justement, ils ont choisi d'emporter ce fameux set en studio. L'idée ? Enregistrer leurs meilleurs succès live en version studio. Au programme, mash-ups mais aussi transitions habiles. Pendant que la plupart des artistes s'offrent des rééditions, Justice a fait mieux en publiant une réédition 2.0, une nouvelle version d'un album déjà côté. Justice a littéralement "repousser ses limites", pour le meilleur.

"C'est sympa de repousser nos limites et d'entendre le son tel qu'il est - quand on joue sur scne, on ne peut pas avoir tous nos équipements et on ne peut pas peindre notre son aussi bien qu'on le voudrait mais en live, ce n'est pas important", confient-ils. "Mais avec Woman Worldwide, on voulait apporter ce que nous avions envisagé comme notre son parfait en format live donc on a choisi de retourner en studio.".

"En ce qui concerne nos lives, expliquent-ils, il nous faut huit mois pour tout mettre en place. On devait travailler la lumière et les éffets visuels. A chaque fois que l'on commence une nouvelle tournée, on doit trouver de nouvelles façons de performer parce que ce que l'on utilisait sur le tour précédent est déjà obsolète". Et une chose est sûre, sur la tournée de Woman, Justice a su nous éblouir. La bonne nouvelle c'est que visiblement, selon NME, Justice devrait retourner en studio pour travailler sur un nouvel opus un peu plus tard cette année - à la fin de leur tournée.