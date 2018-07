Justice : Un nouveau remix dévoilé !

On vous en parlait fin mai, le groupe Justice est de retour avec un nouvel album et c’est pour bientôt ! Woman Worldwide sortira le 24 août et vous pouvez déjà le pré-commander ! Un album au format studio mais enregistré comme un live. Un album qui va ressembler aux titres comme Safe and Sound, D.A.N.C.E ou encore Stress. L’album proposera des titres cultes et aussi des titres retravaillés. Et la semaine dernière, Justice a dévoilé un nouveau single extrait de ce prochain album, D.A.N.C.E * Fire * Safe and Sound !

Un son très lourd avec lequel le groupe Justice a terminé certains de leurs récents show, un titre qui reprend donc les hits D.A.N.C.E, Fire et Safe and Sound ! Pas de clip encore, pas grave, le son suffit. Ecoutez le tout l’été vous allez l’entendre partout et vous allez danser dessus. Pas sûr de l’écouter le matin, sinon vous partez direct en teuf ! Rendez-vous le 24 août pour le nouvel album de Justice Woman Worldwide, un album que vous pouvez déjà pré-commander !