Justice, Solange, Anderson Paak... nos coups de coeur de We Love Green

Ce week-end la rédaction de VirginRadio.fr était à We Love Green. L'édition 2017 du festival le plus écolo de France réunissait Justice, Nicolas Jaar, Solange, Anderson Paak, Amadou et Mariam, Perfume Genius, Moderat ou encore Action Bronson soit un line up très très éclectique. Pour nous, il y avait quatre shows à ne surtout pas manquer et qui nous ont donné très envie d'aller (ré)écouter les albums de leurs performeurs. Petite revue des forces puissances avec Justice, Solange, Anderson Paak & The Free Nationales et Naya.

Le duo frenchie ne devait pas être à l'affiche de We Love Green à l'origine, mais lorsque A Tribe Called Quest a annulé sa venue, les programmateurs du festival ont ravi les festivaliers en mettant Justice à la place. La bonne nouvelle c'est que le groupe a proposé un set live. Au programme peu de chansons de leur tout nouvel album, Woman, mais tous leurs tubes, de We Are Your Friends à D.A.N.C.E en passant par Waters of Nazareth, étaient là. Un programme qui a ravi la foule immense qui s'était assemblée devant Gaspard Augé et Xavier de Rosnay pour danser au cœur de la nuit !

On attendait avec beaucoup de curiosité la performance de Solange à We Love Green. Si son album A Seat At A Table est un pur bijou de soul et de R&B, son côté très chill, très posé, allait-il passer l'épreuve du festival ? Ce fut la très bonne surprise du festival, en live le répertoire de Solange prend en effet une toute autre dimension. Hyper dynamique et enjouée, la petite sœur de Beyoncé, s'est montré ultra généreuse et ultra talentueuse. Entourée par un solide groupe de musiciens et de choristes, la jeune femme avait également concocté une scénographie de toute beauté avec des chorégraphies originales à la clé. Alors même si elle nous a expliqué que la compagnie aérienne avait perdu certains bagages contenant de très beaux costumes, tout de rouge vêtu la jeune femme nous a hypnotisé pendant une bonne heure.

C'était de loin l'un des concerts les plus animés de ces deux jours à We Love Green. Anderson Paak et ses Free Nationals ont fait danser, sauter et s'époumoner les festivaliers avec leurs chansons funk et hip hop. Quelques jours après avoir assuré l'ouverture des concerts français de Bruno Mars, l'américain a confirmé qu'il était un véritable showman. Hyper énergique, Anderson Paak s'est également monté brillant à la batterie. Le chanteur s'est maintes fois inquiétait de savoir si son public se sentait "assez sexy" et au vu des mouvement chaloupés et langoureux qui parcouraient la foule, la réponse était absolument positive !

La jeune Naya a ouvert le festival We Love Green et vous êtes peut être passés à côté de son show. Un focus sur cette artiste prometteuse s'impose donc. A 16 ans, Naya n'est pas tout à fait une inconnue, en 2014 elle était ainsi finaliste de The Voice Kids, après cette expérience la toute jeune fille sera repérée par Sony qui la signe sur le label Columbia. Celle qui a assuré la première partie de plusieurs concerts de Jain, a sorti son EP, Blossom, il y a quelques jours et quelle floraison ! Naya c'est une voix au très joli grain soul posée sur des mélodies pop et folk. Difficile quand on l'entend de penser qu'elle n'est même pas majeure, son univers s'annonce doucement rêveur et c'est l'un des talents français à suivre de très près dans les années qui arrivent. Marque des grands, Naya est d'ailleurs programmée dans le mythique festival Glastonbury !