Justice : LOVE S.O.S, clip "aussi beau que dérangeant" dévoilé (VIDEO)

Vous avez aimé Woman ? Alors sachez que Justice est de retour avec un nouvel album, Woman Worldwide - un opus enregistré en studio qui reprend la setlist de Justice en live. Le duo français a parcouru le pays et même le monde entier pour mieux nous revenir avec un opus qui concentre toute l'énergie de la scène dans un album studio. Et ça, il fallait le faire. Il y a quelques semaines, LOVE S.O.S était notre Virgin Friday et aujourd'hui, on vous en fait découvrir le clip.

"Pour LOVE SOS, l’idée était de faire un clip à la narration simple et efficace. Le titre a quelque chose de moite et de suintant, il fallait que l’image illustre parfaitement le morceau, et que le résultat soit aussi beau que dérangeant...", a ainsi expliqué Edouard Sallier, le réalisateur. Woman Worldwide, qui condense 10 ans e Justice, mixés et remixés" devrait vite s'imposer parmi nos classiques. En attendant, on vous laisse voir et revoir ce clip brillant en boucle.